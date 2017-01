Homem é preso após jogar óleo quente na própria mãe em São Paulo

Um homem de 26 anos foi preso nesta segunda-feia (9) após ter sido denunciado pela própria mãe, em Suzano (SP). A mulher, de 49 anos, contou para a polícia que ele pediu que ela fritasse um ovo na noite de domingo (8) e, quando ela foi entregar o alimento já pronto, o desempregado jogou o óleo fervente nela.

A dona de casa havia acabado de receber alta depois de ter ficado ferida em outra agressão do filho. Segundo a polícia, ela ficou internada entre os dias 4 e 8 de janeiro porque foi ferida por ele com socos, chutes e o rapaz ainda apertou o pescoço dela.

“Ela tinha acabado de sair do hospital. Os dois moram no mesmo terreno, mas em casas diferentes. Ele pediu comida e ela ficou com dó. A mãe fritou um ovo e passou a frigideira pela janela da casa dele. Foi então que o filho jogou o óleo fervente”, contou a delegada Silmara Marcelino.

Os dois moram no Jardim Fernandes. Segundo a delegada, a mulher não procurou a polícia depois desta última agressão. “Ela passou a noite com a queimadura, sem atendimento. Foi um cunhado que viu o ferimento no dia seguinte e chamou a PM, que a levou até o hospital”, diz a delegada.

Desta vez, a mulher teve alta no mesmo dia. A dona de casa contou para a polícia que o filho usa drogas e que há um ano começou a ficar agressivo. A mãe, porém, registrou boletim de ocorrência apenas em uma agressão no ano passado. Segundo Silmara, este homem já responde a outro inquérito por ter jogado óleo quente em uma tia.

O suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Mogi das Cruzes e vai responder por lesão corporal e ameaça pela Lei Maria da Penha. Ele deve ser encaminhado para audiência de custódia nesta terça-feira (10) e o juiz vai decidir se ele vai continuar preso. (AG)

