Homem é preso após pedir comida por aplicativo em celular roubado em Fortaleza

Um homem roubou um celular e resolveu pedir comida por um aplicativo. Ele chegou a fazer quatro pedidos, porém foi preso. A apreensão só foi possível porque o suspeito pagou o serviço utilizando os dados do verdadeiro dono que estavam gravados no aparelho. De acordo com a Polícia Militar, Francisco José Simião Barros, de 21 anos, foi detido enquanto recebia os produtos do entregador. O caso aconteceu em Fotaleza, no Ceará.

Depois de ter sido roubada na noite anterior, a vítima, que havia feito um boletim de ocorrência pela internet, começou a receber mensagens de compras feitas no cartão de crédito pelo celular de sua mãe. Com isso, o jovem acionou a polícia, após conseguir acessar o aplicativo pelo computador e descobrir o endereço da entrega. Segundo a vítima, o assaltante chegou a pedir R$ 90 de churrasco, R$ 60 de sushi e R$ 50 de açaí.

Os policiais se deslocaram até o local informado e abordaram o suspeito recebendo os pedidos de dentro de um veículo. A prisão aconteceu na Avenida Pasteur, no Bairro Carlito Pamplona. Além do celular roubado, outros quatro aparelhos foram encontrados no local.

Após a prisão, Francisco foi levado para o 34º Distrito Policial e autuado em flagrante por receptação e estelionato. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele não tinha antecedentes criminais. A vítima do assalto compareceu à delegacia e recuperou o celular roubado.

