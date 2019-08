Homem é preso com 400 quilos de pasta base de cocaína em Gravataí

Na manhã desta segunda-feira, um homem de 37 anos, foi preso com 400 quilos de pasta base de cocaína na freeway, em Gravataí, na região Metropolitana. Os 350 tabletes recolhidos podem engrossar, com acréscimo de outros produtos, em mais de uma tonelada de cocaína para a venda, sendo avaliada em torno de R$ 10 milhões. A carga foi encontrada na carroceria de um caminhão emplacado na cidade de Xanxerê, em Santa Catarina.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão começou a ser monitorado ainda em Mato Grosso do Sul, quando já havia passado por alguns postos rodoviários. Ele acabou sendo abordado no km 80 da BR 290 (freeway). Ao verificarem o caminhão, os policiais rodoviários receberam o auxílio de cães farejadores, que identificaram a presença da pasta base.

O motorista não soube explicar a origem. A PRF irá encaminhar o homem preso, o caminhão e a pasta base para a Polícia Federal.

