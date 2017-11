Homem é preso com duas pistolas em Gravataí

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (15), em Gravataí, uma pistola calibre 9 milímetros e outra calibre .380. As armas estavam com um homem em uma residência no bairro São Luiz. O criminoso foi preso.

Segundo o delegado Rafael Pereira, a prisão e a retirada de circulação das armas de fogo foram possíveis graças às denúncias feitas pela comunidade ao Denarc. O diretor de investigações do departamento, delegado Mario Souza, salientou que as ações em Gravataí são constantes e, neste momento, são uma das prioridades do órgão.

Deixe seu comentário: