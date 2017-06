Um suspeito foi preso ontem com uma faca perto do Palácio de Westminster, sede do Parlamento do Reino Unido. A polícia britânica, porém, descartou a hipótese de tentativa de atentado. Em março, as imediações do prédio foram palco da ação de um homem que matou quatro pessoas com o mesmo tipo de arma, antes de ser abatido pela polícia.

