Homem é preso com mais de 180 vídeos de pornografia envolvendo crianças em Farroupilha, na Serra Gaúcha

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (1) por portar material pornográfico envolvendo crianças. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade de Farroupilha, na Serra gaúcha.

De acordo com a Polícia, foram encontrados cerca de 30 gigabites, 186 vídeos, de materiais contendo cenas de sexo com crianças e adolescentes no computador do preso. Ele foi levado para a delegacia, pagou fiança e irá responder em liberdade.

“Durante as buscas, a perícia do IGP [Instituto-Geral de Perícias], que acompanhou as diligências, constatou o armazenamento de conteúdo pornográfico infantil no computador do indivíduo, o que motivou sua prisão em flagrante”, afirmou o delegado André Lobo Anicet.