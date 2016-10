Homem é preso com mais de 500 comprimidos de ecstasy em Porto Alegre

Um homem foi preso em flagrante enquanto transportava em seu veículo uma carga de 500 comprimidos de ecstasy para ser comercializada. A prisão ocorreu neste sábado (29) em um estabelecimento comercial na Zona Norte da Capital. A investigação apontava o estabelecimento como o local de encontro para negociações de drogas, de acordo com informações da PC (Polícia Civil).

O diretor de investigações do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Mario Souza, afirmou que em um período de apenas 24 horas, quase mil comprimidos da droga foram apreendidos pela equipe da 1ª DIN (Delegacia de Investigações do Narcotráfico). “Estima-se que essas cargas de ecstasy estejam chegando à Capital para serem comercializadas em eventos noturnos próximos”, avaliou. “Essa carga pode chegar ao varejo no valor de 50 mil reais”, acrescentou.

Segundo o delegado Guilherme Calderipe, o suspeito tem 29 anos e foi autuado em flagrante por tráfico e encaminhado ao presídio. Ele não possuía antecedentes policiais relacionados a drogas.

Apreensão no bairro Floresta

Na quinta-feira (27), agentes do Denarc (Departamento de Investigações do Narcotráfico) apreenderam 400 comprimidos de ecstasy no bairro Floresta, em Porto Alegre. Dois traficantes foram presos.

