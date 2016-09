Homem é preso do seu aniversário por beber demais e causar muita confusão

Um homem de 52 anos comemorava o seu aniversário quando acabou preso por causar confusão. O americano Mark Anthony Brooks foi encontrado pela polícia apenas de cueca e todo espancando. Ele alega que apanhou de três jovens que roubaram 700 dólares (cerca de 2,2 mil reais) de sua carteira.

Os oficiais não conseguiram mais informações porque Brooks estava com a fala arrastada e dizia “nada com nada”. Ele foi levado ao um hospital antes de ir à prisão. O caso aconteceu em Myrtle Beach, na Carolina do Sul (Estados Unidos).

