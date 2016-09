Homem é preso em aeroporto ao tentar embarcar carregando dentro do estômago 149 cápsulas de cocaína

A Polícia Federal prendeu em flagrante, no Aeroporto Internacional do Recife, um homem que transportava de 149 cápsulas contendo 1,8 quilo de cocaína. O suspeito de 32 anos pretendia embarcar com a droga para Cabo Verde, na África. De acordo com a PF, os agentes desconfiaram das atitudes do suspeito, um maranhense. Ele estava muito nervoso e passava a mão na barriga, de forma insistente. Diante da desconfiança, os agentes federais levaram o rapaz para uma sala e detectaram várias falhas nas informações apresentadas por ele para justificar a viagem para Recife.

Internação.

Então, ele passou mal, com fortes dores na barriga, e foi levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Lá, os médicos detectaram que ele levava as cápsulas da droga no estômago. Transferido para o hospital, o rapaz ficou sob custódia da PF até conseguir fazê-lo expelir o entorpecente. Após a alta médica, o jovem foi autuado por tráfico internacional de drogas. Caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de cinco a 20 anos de reclusão.

Suspeito receberia 22 mil reais pelo transporte das drogas.

Após a autuação, o preso passou por exame de corpo de delito no IML (Instituto de Medicina Legal) e seguiu para audiência de custódia. Provisoriamente, foi levado ao Cotel (Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna), onde ficará à disposição da Justiça Federal. Além da droga, de origem boliviana, também foram apreendidas passagens aéreas, um telefone celular e o passaporte do jovem. Ele também portava 200 euros, o equivalente a 732 reais. O homem disse aos investigadores que já havia feito outros transportes de cocaína para Cabo Verde e ainda revelou que receberia 6 mil euros, cerca de 22 mil reais, quando entregasse a droga no aeroporto daquele país. (AG)

