Homem é preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Viamão

A Polícia Civil, por meio do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prendeu nesta quarta-feira (09) um homem em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito no bairro Jardim Universitário, em Viamão.

Na ação, decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão, uma espingarda e munições de calibre restrito foram apreendidas. A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar a presença do estado em áreas conflagradas em razão do tráfico de drogas.

