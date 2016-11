Homem é preso em operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil na internet

Um homem foi preso em flagrante por armazenar conteúdo de pornografia infantil no computador que usava no trabalho. A prisão foi durante a operação da PF (Polícia Federal) contra tráfego de arquivos e pornografia infantil na internet no Mato Grosso do Sul.

Os 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em sete casas, três empresas provedoras de internet e um sindicato, onde o homem era presidente. Segundo funcionários, o computador era de uso exclusivo dele.

Ele será indiciado por armazenamento de material de pornografia infantil, cuja pena pode chegar a quatro anos. O homem, que não teve o nome divulgado, não estava compartilhando os arquivos na hora do flagrante. A pena para quem compartilhar é de até seis anos.

