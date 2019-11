A Polícia Civil gaúcha capturou em Novo Hamburgo um homem de 46 anos pelos crimes de ameaça e injúria contra as cantoras da dupla sertaneja Simone & Simaria, por meio de postagens nas redes sociais. Ele era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo (onde as artistas residem) e há cinco anos mora com a família na região do Vale do Sinos.