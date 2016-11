Homem é preso por ameaçar explodir um carro-bomba durante uma procissão

A polícia prendeu um comerciante suspeito de ameaçar construir um carro-bomba para explodi-lo durante a procissão da padroeira de Macaíba, no Rio Grande do Norte. O evento, que encerra a programação de homenagens à Nossa Senhora da Conceição, está previsto para o dia 8 de dezembro.

Assustado, o padre da cidade avisou a polícia, que conseguiu um mandado de prisão que enquadra o homem na nova Lei Antiterrorismo. Ele postou as ameças no Facebook. Primeiro, ele “ensina” a construir o carro-bomba. Depois, em meio aos cometários, o próprio insinua detonar os explosivos em meio ao maior evento religioso do município.

