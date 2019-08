Homem é preso por cárcere privado e tentativa de feminicídio contra ex-namorada em Sobradinho

Na segunda-feira (26), um homem de 38 anos, preso preventivamente por tentativa de feminicídio e cárcere privado, confessou as agressões à polícia, em Sobradinho, na Região Central do estado. O crime aconteceu na semana passada.

Na tarde de sexta-feira (23), após um descuido do suspeito, a mulher, de 29 anos, conseguiu fugir. Ela contou à delegada que o ex-namorado a manteve presa por 48 horas. O casal chegou a morar junto, mas estavam separados. Ela teria ido até a residência para conversar com o homem, mas depois de uma discussão, ele a trancour dentro da casa. No local, a polícia apreendeu fios de luz com tufos de cabelo da vítima. As paredes da casa apresentavam sangue.

A mulher passou por atendimento médico e já foi liberada. O homem foi encaminhado ao presídio de Sobradinho.