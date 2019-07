Homem é preso por estupro de vulnerável em Porto Xavier

Na tarde desta quarta-feira (10), um homem, de 20 anos, foi preso por estupro de vulnerável em Porto Xavier, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Ele foi condenado a 8 anos por abusar sexualmente de uma criança de 6 anos em 2017.

Conforme a Polícia Civil, o criminoso se aproveitou da ausência dos pais da vítima para cometer o abuso. O homem respondia ao processo em liberdade. Após a condenação, a prisão foi decretada pela Justiça. Ele foi encontrado na casa de parentes e encaminhado ao Presídio de Santo Cristo.

Deixe seu comentário: