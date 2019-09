A Polícia Civil prendeu um indivíduo por furto de energia em Porto Alegre. A ação fez parte da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado e do Município e ocorreu na rua Garibaldi, em uma reciclagem de metais. No local, detectou-se a existência de instalação irregular, com ligação clandestina que vinha diretamente do poste para o estabelecimento comercial.

Deixe seu comentário: