Nesta quarta (18), a Polícia Civil prendeu um homem por furto de energia no município de Porto Alegre. A ação foi realizada, juntamente com técnicos da empresa CEEE, em uma lavagem automotiva, no bairro Azenha. No local, detectou-se a existência de instalação irregular, com ligação clandestina que vinha diretamente do poste para o estabelecimento comercial.

Deixe seu comentário: