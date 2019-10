A Polícia Civil gaúcha, por meio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), prendeu uma homem por furto de energia em um estabelecimento de reciclagem de metais na rua Professor Paula Soares, bairro Jardim Itu-Sabará, na Zona Norte de Porto Alegre. No local foi encontrada uma instalação irregular, com ligação clandestina diretamente de um poste de luz na rua.