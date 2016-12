Homem é preso por jogar filho de 3 meses na parede após se irritar com choro

Um homem foi preso suspeito de jogar o próprio filho de três meses na parede após se irritar com o choro do bebê. A mãe da criança, que é menor de idade, também foi detida. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, o casal acionou a polícia dizendo que o filho estava morto em casa.

Segundo as autoridades, a dupla confessou o crime durante o depoimento, quando foi confrontada com peças técnicas da perícia feita no local. O pai contou que jogou o filho na parede após se irritar com o choro dele. O suspeito disse ainda que, após o crime, ele disse para a mulher não levar o bebê no hospital. A criança morreu horas depois. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio triplamente qualificado e a adolescente, por ter se omitido no socorro do filho, foi autuada por fato análogo ao crime de homicídio. (AD)