Homem é preso por masturbação

Um homem foi preso por se masturbar dentro de um ônibus na avenida Brasil, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele escondia uma das mãos sob a mochila enquanto apalpava, com a outra, as pernas de uma passageira, que reagiu com gritos. O motorista levou o veículo até uma delegacia, onde foi denunciado o agressor, que poderá ser processado por estupro.

Deixe seu comentário: