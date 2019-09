Homem é preso por matar mulher trans em Santa Maria

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã deste sábado (14) pela suspeita de matar uma mulher trans em Santa Maria no sábado passado (7). O crime ocorreu nas proximidades da equina entre as avenidas Borges de Medeiros e Presidente Vargas.

Carolline Dias, de 27 anos, foi morta com um tiro nas costas. Duas pessoas testemunharam o momento em que o homem, que não teve o nome divulgado, se aproximou da vítima a pé, disparou o tiro e fugiu. Conforme o delegado Gabriel Zanella, responsável pela investigação, Carolline se negou a um programa sexual e sofreu uma tentativa de estupro, mas conseguiu resistir às agressões e fugiu. Neste momento, levou o tiro nas costas.

O criminoso confessou a autoria dos diparos na manhã deste sábado, quando foi localizado no bairro Urlândia. Foram apreendidos com ele um revólver com numeração raspada, munições, dinheiro e drogas. Ele tinha recebido liberdado provisória um dia antes do assassinato, pois cumpria pena desde abril por receptação e roubo à mão armada em um estabelecimento comercial. O jovem foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria.

