A Polícia Civil, através do Setor de Investigações da 3ª da DP, recuperou, nesta quarta (4), uma bicicleta que tinha sido furtada no final do mês de agosto do pátio de uma escola em Pelotas. As investigações do crime culminaram com a prisão de um jovem por receptação qualificada. A bicicleta era o único meio de transporte da vítima, que é funcionária da escola onde ocorreu o furto.