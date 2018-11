Homem é preso por “selfie” com leão

Um homem de 33 anos foi preso e multado em 2 mil euros por crime ambiental quando tirava “selfies” com um filhote de leão africano dentro de um automóvel Lamborghini de luxo na famosa avenida Champs-Elysées, em Paris (França). De acordo com as autoridades europeias, desde o início do ano outros seis incidentes semelhantes já foram registrados no país.

