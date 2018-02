Homem é preso por torturar a filha de 2 anos em Porto Alegre

Agentes do Deca (Departamento Estadual da Criança e do Adolescente) prenderam, na quarta-feira (07), um homem de 37 anos que torturava a sua filha de 2 anos no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, a vítima sofria agressões “rotineiras e severas”.

De acordo com a delegada Andrea Magno, após as agressões o indivíduo colocava a menina embaixo do chuveiro com água gelada, no intuito de acelerar o desaparecimento das marcas roxas e vermelhas no rosto dela. “Ele dava banhos gelados na vítima como castigo, inclusive de madrugada, caso a menina acordasse à noite. Durante a alimentação da menor, o pai enchia a boca da vítima e fechava, tapando com sua mão até que ela engolisse o alimento”, contou a delegada.

Segundo Andrea, o homem não aceitava o fato de ter tido uma filha e não um filho, como desejava. Ele é usuário de drogas. A denúncia sobre os maus-tratos foram feitas pela mãe e pela avó da menina.

