Homem é preso suspeito de atirar pedra no carro da ex-mulher

Um homem de 41 anos foi preso após quebrar o para-brisa do carro da ex-mulher.

Segundo o relato da mulher aos policiais, o carro estava estacionado na frente da própria residência, quando o ex-marido chegou, jogou a pedra no veículo e depois fugiu. Em seguida, o suspeito voltou, ameaçou a ex-companheira com uma faca e foi embora novamente. A polícia foi acionada e ao chegar ao local, constatou os danos no veículo, por causa da pedrada.

Como o homem já havia ido embora, os agentes o encontraram em casa e realizaram a prisão. Durante o registro da ocorrência, o suspeito disse à polícia que contra a ex-mulher havia um mandado de prisão em aberto. Após ser constatado que a mulher estava foragida, ela também foi presa. O caso aconteceu na cidade de Porto Velho, em Rondônia.

