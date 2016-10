Homem é preso suspeito de matar onça parda, espécie ameaçada de extinção, no interior do Rio Grande do Sul

Um homem foi preso na quinta-feira (6), no município de Jari, na Região Central do Rio Grande do Sul, por abater uma onça parda (Puma concolor), espécie ameaçada de extinção.

Ele foi detido por policiais da Patrulha Ambiental do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar do município de Santiago. Os agentes foram ao município vizinho, após receberam a denúncia de que na localidade do Rincão dos Pintos, interior de Jari, uma onça havia sido abatida.

O homem confessou que matou o animal. Segundo o suspeito, ele cometeu o ato para proteger a si e sua família. A polícia apreendeu a espingarda utilizada no abate. A Polícia Civil investigará o caso. (Fabiane Christaldo/Redação O Sul)

