Homem é preso suspeito de sequestrar a ex-namorada

Um homem foi preso suspeito de sequestrar a ex-namorada em Ponto Belo, no norte do Espírito Santo. A vítima passa bem. A mulher contou à Polícia Militar que estava andando no centro da cidade quando o homem a obrigou a entrar no banco traseiro de um Gol, de cor preta, apontando uma arma. Ela disse ainda que ele parou o veículo próximo ao distrito de Estrela do Norte, dizendo para esperá-lo.

Escapada.

Em seguida, ele pegou a arma, enrolou em uma sacola e subiu um morro. Nesse momento, a vítima aproveitou para sair do veículo e correu. O homem foi detido pela polícia próximo ao município de Ecoporanga. Ele estava sozinho. Ao ser questionado onde estava a vítima, o suspeito relatou que teria liberado a mulher em uma estrada de terra e ligado para um amigo para localizá-la e conduzi-la até Ponto Belo. Contou ainda que, em seguida, teria jogado a arma em um brejo. A mulher foi encontrada poucos quilômetros à frente.

Foram feitas buscas no local onde o criminoso indicou ter teria jogado a arma, um revólver calibre 38, que não foi encontrado. O suspeito foi conduzido à delegacia. Ele foi autuado por cárcere privado, ameaça e porte ilegal de arma e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, no Acre.

