Policiais militares do 18º BPM prenderam, nesta sexta-feira (20), um homem por tráfico de drogas, no bairro Santa Isabel, em Viamão. Após realizar a abordagem, os policiais flagraram com o indivíduo seis tijolos de maconha, porções de crack, notas falsas e R$ 72.

