Homem é torturado em supermercado após furtar carne

Seguranças do supermercado Extra, no Morumbi, em São Paulo, estão sendo acusados de torturar um homem que tentou furtar carne no local. De acordo com um vídeo postado nas redes sociais, o homem está sentado no chão gritando. O mesmo está amarrado, amordaçado com um fio de náilon e com a calça abaixada. Os seguranças em questão são contratados de uma empresa terceirizada que presta serviços à rede.

Na capital paulista, esta já é a segunda vez que uma ação como esta ocorre. Anteriormente, um jovem de 17 anos foi amarrado, amordaçado, despido e chicoteado após tentar furtar barras de chocolate do supermercado Ricoy, na zona sul da cidade. Esta também foi filmada e publicada nas redes sociais. O caso veio a tona no dia 2 de setembro.

Os seguranças do Ricoy, identificados como David de Oliveira Fernandes, de 37 anos, e Waldir Bispo, 49 anos, viraram réus e vão responder na Justiça pelos crimes de tortura, cárcere privado e divulgação de imagens de nudez.

Até o momento não se sabe a identidade da vítima do supermercado Extra. Os profissionais envolvidos foram afastados.

Deixe seu comentário: