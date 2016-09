Homem entra em apartamento e mata o namorado da ex-mulher

Um homem de 32 anos foi morto dentro do apartamento da namorada. De acordo com a PM (Polícia Militar), o suspeito é o ex-marido dela. O casal foi surpreendido enquanto dormia. O atirador, de 47 anos, mantinha a chave do apartamento mesmo após a separação no fim de 2015, conforme a polícia.

Ainda segundo a PM, o casal foi acordado com a luz de uma lanterna, quando o suspeito já estava dentro do quarto. Em seguida, a mulher teria sido agredida e ameaçada de morte. O homem teria levado um tiro ao tentar acalmar o suspeito, que é procurado pela polícia. Ele fugiu levando dois celulares.

O casal mantinha um relacionamento há cerca de três meses. A PM informou que foi chamada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte no local.

O crime ocorreu, durante a madrugada de domingo (18), em Belo Horizonte (MG). (AG)

