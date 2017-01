Homem esfaqueia 11 crianÃ§as em creche na China

Um homem armado com uma faca de cozinha foi preso nesta quarta-feira, após apunhalar 11 crianças em uma creche da cidade de Pingxian, no Sul da China. Segundo a imprensa local, ao menos três vítimas foram internadas com ferimentos graves. O agressor teria chegado ao local após o meio-dia, dizendo que viera buscar o filho.

O caso é mais recente de uma série de incidentes desse tipo registrados nos últimos anos. Em fevereiro de 2015, um assaltante feriu dez crianças em uma escola de Haikou, também no Sul do gigante asiático. No ano anterior, um homem armado com uma faca matou três estudantes e um professor de escola primária que havia recusado a inscrição de sua filha.