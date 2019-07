Homem esfaqueia pessoas e deixa dois mortos neste domingo, no Rio de Janeiro

Uma tragédia, na zona sul do Rio de Janeiro, acabou com dois mortos e cinco feridos neste domingo (28). Com sol na região, diversas pessoas passeavam pelas imediações da Lagoa Rodrigo de Freitas, quando um homem em situação de rua abordou um veículo, segurando uma faca, na Rua Professor Abelardo Lobo, perto do acesso ao Túnel Rebouças.

No carro, estavam o engenheiro eletricista João Feliz de Carvalho Napoli e sua namorada Caroline Moutinho. Napoli tentou afastar o indivíduo com a porta do carro e acabou ferido no abdômen e não resistiu. Moutinho também foi ferida na mão e no abdômen, mas sobreviveu. Marcelo Henrique Correa Cisneiros Reis, outra vítima fatal, teria sido atingido pelo esfaqueador ao tentar ajudar o casal.