Homem faz a barba e corta o cabelo, esposa desconfia de traição e o esfaqueia

A história de um casal chamou a atenção dos veículos de comunicação e viralizou na internet. Mirza Raza fez a barba e cortou o cabelo. O que seria uma atitude simples foi encarada pela esposa de dele como sinal de que o companheiro estava traindo.

Desconfiada, Fatima Fardous, 29 anos, quebrou eletrodomésticos, discutiu com Raza, foi até a cozinha, pegou uma faca e o golpeou. O caso ocorreu em abril, em West Yorkshire (Inglaterra). Mas só agora o crime foi julgado em um tribunal local. De acordo com o promotor Nick Adlington, Fatima estava convencida de que o companheiro tinha uma amante por causa da sua preocupação com a aparência.

A vítima conseguiu desviar da facada no peito e só foi atingido no braço esquerdo. Recuperou-se totalmente da agressão. Fatima foi condenada a 4 anos e meio de prisão.

