Homem faz sucesso na internet imitando as poses e o bumbum de Kim Kardashian

A empresária Kim Kardashian é mundialmente conhecida por suas generosas curvas, especialmente o bumbum, sua marca registrada e agora parece que a americana ganhou um “sósia” à altura: o jovem Ruby Rue, um australiano de 18 anos que vem conquistando uma legião de fãs no Instagram com os cliques do seu generoso bumbum.

O sucesso de Ruby é tão grande que ele teve sua conta original invadida por hackers assim que conquistou 60 mil fãs e teve que recomeçar tudo do zero. Atualmente a conta do australiano possui quase oito mil seguidores, que acompanham os registros diários do jovem exibindo a derrière.

