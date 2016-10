Homem fica ferido em incêndio de veículo em Porto Alegre

Um homem ficou gravemente ferido após seu carro incendiar no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, na madrugada deste domingo (30). O ocupante do veículo, que não foi identificado, teve queimaduras e foi levado para o hospital. A polícia investiga as causas das chamas e se houve uma possível pane elétrica. O automóvel estava na Rua Irmã Teresilda Steffen, perto da Manoel Elias.

