Homem filmava abusos contra a enteada

Um homem de 61 anos foi preso por abusar sexualmente da enteada de 12 anos em Aparecida de Goiânia (GO). O caso veio à tona depois que a mãe da adolescente desconfiou do comportamento do idoso, que havia escondido o telefone celular em um cômodo da casa da família, a fim de gravar cenas onde aparece tocando as partes íntimas da garota.

