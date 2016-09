Homem flagra a ex-mulher com namorado novo dentro de um carro e coloca fogo no veículo com eles dentro

Um casal de jovens foi internado em estado grave após sofrer uma tentativa de homicídio em Piracicaba (SP). Segundo informações da Polícia Civil, a mulher de 23 anos e o rapaz de 22 estavam dentro de um carro no bairro Santa Isabel quando o ex-namorado da moça chegou, jogou álcool sobre eles e ateou fogo. O carro ficou completamente destruído e casal teve de ser levado para hospitais da cidade.

Vítimas socorridas.

De acordo com a Polícia Civil, as autoridades foram chamadas até o local para atender a uma ocorrência de veículo incendiado com vítimas. Os policiais militares encontraram o carro, um Peugeot 206 ano 2006, totalmente queimado e o casal do lado de fora com queimaduras por todo corpo. A jovem informou aos policiais que seu ex, um homem de 57 anos, surpreendeu os dois dentro do veículo, iniciou o incêndio e fugiu. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o automóvel já estava destruído. As vítimas foram socorridas. A mulher no Hospital dos Fornecedores de Cana e o rapaz na Santa Casa.

Caso grave.

Ainda segundo a Polícia Civil, a jovem foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido à gravidade das queimaduras. A Santa Casa informou à polícia que o jovem também ficou em estado grave, com 50% do corpo queimado. O suspeito é morador de Santa Bárbara d’Oeste (SP), conforme a ocorrência. (AG)

