Homem foi preso após cortar a mão da própria esposa com uma faca ao tentar estuprá-la

Um homem foi preso após fazer um corte na mão da própria esposa com uma faca ao tentar estuprá-la na noite de segunda-feira (17), em Piraju (SP).

Segundo a PM (Polícia Militar), vizinhos avisaram sobre o caso depois de ouvirem barulhos vindos da residência do casal e uma equipe foi até o local. Sem ter a entrada no imóvel permitida pelo suspeito, os policiais tiveram que pular o muro da casa para conter o autor da agressão.

Ainda de acordo com a PM, a vítima sofreu um ferimento na mão enquanto se defendia do marido, que estava armado com uma faca.

Em seguida, ele foi levado para a delegacia e autuado por tentativa de estupro e violência doméstica. O agressor está preso na cadeia da cidade. (AG)

