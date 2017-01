Homem foragido da JustiÃ§a pede ajuda para a Brigada Militar e acaba preso

Um homem com dúvidas pediu ajuda para a polícia. Ele foi até o quartel da Brigada Militar de Gramado, onde informou que tinha pendências com a Justiça e acreditava que pudesse estar foragido.

O policial que estava de plantão consultou o nome do homem no sistema onde confirmou que ele constava como foragido do sistema prisional desde novembro de 2016, quando estava no sistema semiaberto. O foragido de 34 anos, que não deve o nome divulgado pela Brigada, com antecedentes por furtos e roubos foi conduzido para uma delegacia e na sequência encaminhado ao presídio de Canela.

