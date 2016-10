Homem ganha a vida como “passeador de humanos”

Passeadores de cachorros, os chamados “dog walkers”, já são comuns nas grandes cidades. Sabe como é, né, a gente ama cães, mas não tem tempo de dar uma voltinha com eles pelas ruas do nosso bairro. Baseado nessa “profissão”, Chuck McCarthy teve uma ideia. Cobrar dinheiro para dar uma volta com humanos.

Interação humana.

Não precisa de coleira, de guia, nada. Somente um tênis e a capacidade de conversar, ouvir, enfim, interagir com o outro. Para dar uma volta de uma milha (um pouco mais de 1,5 quilômetro), McCarthy cobra 7 dólares (cerca de 23 reais). A ideia surgiu de uma brincadeira,quando ele estava desempregado. Mas o que era uma gozação acabou virando realidade. “Quanto mais eu pensava na ideia, menos maluca ela me parecia”, afirmou o “passeador”.

Expansão.

Agora, ele vem ganhando dinheiro com a atividade. Sua caixa de e-mail está inundada de pedidos e McCarthy até conta com uma equipe de passeadores. O segredo do sucesso, segundo ele, é ouvir a pessoa com quem está caminhando. Aliás, os bate-papos costumam ser sobre amenidades como o trânsito ou qualquer outra bobagem. “Estamos o tempo todo nos celulares ou nos computadores nos comunicando, mas não nos conectando. Nós precisamos dessa interação humana”, filosofou.

A ideia vem fazendo tanto sucesso que uma mulher em Israel já está trabalhando como passeadora e um sujeito no Reino Unido quer que o pioneiro dessa “atividade” se mude para lá para expandir os serviços. McCarthy, que é americano e oferece seus serviços em Los Angeles (EUA), inclusive, sonha em criar uma espécie de Uber de passeadores. Quem sabe a gente não se depare com um serviço desses no Brasil em um futuro próximo? (Folhapress)

