Homem ganha casa de herança e encontra 100 quilos de ouro dentro do banheiro

Um homem herdou uma casa e encontrou nela um total de 100 quilos de ouro escondidos sob os móveis, no banheiro e em uma caixa de uísque.

Os 100 quilos, cujo valor foi estimado em cerca de 12,4 milhões de reais, estavam distribuídos em duas barras de ouro de 12 quilos cada uma, 37 lingotes de um quilo e 5 mil pequenas peças. O antigo dono os tinha comprado legalmente durante os anos 1950 e 1960 e possuía certificados de autenticidade.

Além do novo proprietário, o Estado francês também poderia se beneficiar do inesperado achado, pois, segundo estabelece a lei de sucessões, ao governo corresponde até 45% do valor econômico do ouro. A Casa fica em Évreux, cerca de 100 quilômetros de Paris.

