Um homem, que se diz pastor pagão, está comemorando: ela ganhou o direito de usar chifres na foto da sua carteira de motorista. Ele alega motivo religioso.

O americano Phelan MoonSong, que passou a usar oficialmente o nome em junho deste ano, teve o pedido para a foto negada inicialmente pelo órgão que emite as carteiras de motorista nos Estados Unidos. Ele não desistiu e foi tirar o documento no Estado do Oregon. Seu argumento religioso foi aceito.

“Eu venci. A foto com chifres foi aceita.”

