Homem garante ter encontrado fotos da esposa de Hitler pelada

Um colecionador afirmou ter encontrado fotos raríssimas de Eva Braun, esposa de Adolf Hitler, nua.

O austríaco Bernard S. comprou as fotos do antiquário Stefan Kreuzmayr. “Uma mulher veio à minha loja nove anos atrás. Ela trazia uma caixa com fotos. Ela tinha achado as imagens em um sótão e pensava que, em duas delas, aparecia Eva Braun”, disse Kreuzmayr.

Desconfiado, o antiquário disse ter analisado as fotos e encontrou, em todas, o nome de Eva escrito na parte de trás. Bernard também acredita fielmente que a mulher nas imagens é a esposa do ditador. “Estudei todas as fotos de Eva e não tenho dúvida de que seja ela”, afirmou o colecionador.

Eva se suicidou junto com Hitler em um bunker perto de Berlim, na Alemanha, quando a tropa dos Aliados estava prestes a invadir a cidade.

