Homem gasta 130 mil reais em cirurgias plásticas no rosto para ficar com a cara de um vilão de histórias em quadrinho

Com o objeto de se tornar o mais parecido possível com o vilão nazista da Marvel Caveira Vermelha, o venezuelano Henry Rodriguez gastou 130 mil reais em procedimentos em seu rosto. Ao longo dos últimos sete anos, ele se submeteu a operações como retirada parcial de seu nariz, tatuagem preta nos olhos e implantes inseridos em sua cabeça para ficar idêntico ao arqui-inimigo do Capitão América.

“Eu quero me transformar nesse personagem incrível que eu tenho admirado desde que era pequeno. Eu sinto que existem semelhanças entre ele e mim em relação a personalidade e atitude. Sobre sua aparência física, eu sempre me senti atraído por aquela forma única, sua personalidade extrovertida e singularidade.”

Embora o personagem seja conhecido por seus ideais nazistas, Rodriguez garante que não compactua com esses conceitos. “É importante dizer que a única coisa que eu não tenho em comum com ele é sua ideologia nazista”, ressaltou.

