Um homem fez várias plásticas para ficar a cara do empresário Jack Ma, um dos homens mais ricos do mundo, fundador do site Alibaba. O vendedor chinês Huang Jian gastou cerca de 500 mil reais para se parecer com seu ídolo e agora quer conhecê-lo.

Mais do que isso, Jian se inspira em Ma, em todos os sentidos, para também se tornar um bilionário algum dia. Agora, o vendedor vai tentar ingressar na Universidade de Hupan, onde seu ídolo ensina jovens empreendedores a abrir seus negócios.

