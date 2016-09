Homem identificado como autor de homicídio de policial civil é preso em São Lourenço do Sul

Um homem identificado como autor do homicídio de um policial civil no dia 5 de setembro de 2011, em Cachoeira do Sul, foi preso na manhã deste domingo, em São Lourenço do Sul. De acordo com a polícia, a ação ocorreu durante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Conforme o delegado Edson Ramalho, titular da Delegacia de Polícia de São Lourenço do Sul, dois homens praticaram assalto contra um posto de Combustíveis em Cachoeira do Sul. No momento do crime, um policial militar e um policial civil tomavam café na loja de conveniências do posto e reagiram, houve intenso tiroteio no qual o policial civil, à época com 29 anos de idade, foi morto.

As investigações apontaram o indivíduo preso hoje como sendo o autor dos disparos que causaram a morte do policial.

“Ele foi preso na residência de sua irmã, na localidade de Santa Teresa, zona rural de São Lourenço do Sul, onde se refugiava e já vinha sendo investigado pela DP de São Lourenço como suspeito em um roubo a residência ocorrido no dia 26 de julho de 2016 na localidade de Campos Quevedo, interior de São Lourenço. Durante as buscas, foram apreendidas várias armas de fogo e munições e as investigações sobre a sua participação e de outros autores em delitos na zona rural deste município seguem, podendo resultar ainda em outras prisões”, informou o delegado.

O outro homem que participou do assalto ao posto de combustíveis estava preso no Presídio de Pelotas.

“Ele protagonizou, juntamente com outros criminosos, uma das fugas mais espetaculares do sul do Estado, quando seus comparsas arremessaram um caminhão contra o muro do Presídio de Pelotas, abrindo caminho para sua fuga e de outros cinco apenados. Depois de alguns dias foragido, ele acabou preso pela Brigada Militar em Porto Alegre no último dia 6, em posse de um automóvel roubado e arma de fogo”, afirmou o delegado Ramalho.

