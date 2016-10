Homem invade festa e mata duas pessoas por causa de som alto

Um homem de 47 anos invadiu uma festa e matou a tiros um adolescente de 17 anos e uma mulher de 26 na Bahia. Outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu após uma discussão por causa do alto som da festa. Antes de disparar contra as vítimas, o suspeito ligou para a polícia e reclamou do barulho. Agentes foram enviados ao local três vezes, mas os jovens voltavam a aumentar o som assim que os policiais iam embora. (AG)

