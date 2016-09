Homem invade uma loja da Apple e destrói iPhones e os computadores

Um homem invadiu uma loja da companhia de eletrônicos da Apple com uma esfera metálica, destruiu iPhones, MacBooks e iPads. O momento do ataque foi registrado por testemunhas e divulgado em redes sociais. Em vídeos, é possível ver que o rapaz, ainda não identificado, com cerca de 30 anos, entrou na loja disfarçado com óculos escuros. Sem hesitar, ele começa a destruir os eletrônicos, usando o objeto de metal em suas mãos para esmagá-los.

Quando frequentadores e funcionários o abordaram e tentaram pará-lo, ele gritou: “A Apple é uma companhia que violou o direito de seus consumidores europeus. Eles se recusam a me ressarcir. Eu disse a eles: ‘Quero meu dinheiro de volta’. Eles disseram: ‘Não’. Você sabe o que está acontecendo? Isso está acontecendo!”, diz ele, antes de destruir um iPhone sobre um balcão.

A cena foi registrada em Dijon, na França.

Comentários