Homem joga o carro para cima da ex três vezes e ainda atira

Uma jovem de 19 anos foi atropelada na noite dessa quarta-feira (7) em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio de Janeiro. O principal suspeito é o ex-namorado, de 32 anos, segundo as investigações da Polícia Civil. Ele jogou o carro três vezes para cima da jovem e ainda atirou contra ela, mas não atingiu o alvo.

A vítima sofreu escoriações e está internada. “Ela teve muito sorte”, afirma a delegada responsável pelo caso. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio e não terá direito a fiança.

O homem foi detido pouco após o crime pela Polícia Militar na casa de um amigo, na localidade conhecida como Canto do Riacho. O crime aconteceu no Jardim Califórnia. A jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital. A unidade informou que ela sofreu uma fratura no quadril e não corre risco de morrer.

A delegada Daniele de Barros, responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, revelou que o veículo utilizado pelo suspeito para atingir a ex-namorada tem diversas marcas por conta das pancadas. “Há, inclusive, cabelo da jovem preso nos vidros do carro”, contou a delegada.

A vítima já havia denunciado o comportamento agressivo do ex-namorado em outras ocasiões. No dia 30 de dezembro a Justiça deferiu uma medida protetiva em favor da vítima, mas o agressor não foi encontrado para ser notificado.

Daniele afirma que o homem não se conforma com o fim do relacionamento do casal. O revólver calíbre 38 usado pelo homem para fazer os disparos foi encontrado ainda com munição no local apontado pelo próprio suspeito, que jogou a arma em um riacho. (AG)

