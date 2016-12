Homem mais gordo do mundo inicia longo caminho para recuperar a saÃºde

Juan Pedro não pode ser operado imediatamente. Antes, precisa perder cerca de 60 quilos para que o risco da cirurgia diminua consideravelmente.

O estômago de Juan Pedro tem uma capacidade de mais de 52 litros, o que lhe provoca uma fome descomunal, mas com a nova dieta ele já começou a experimentar progressos.

Com 590 quilos, o homem mais gordo do mundo não consegue caminhar, mas – segundo seu médico – após a primeira operação, perderá quase a metade de seu peso e dará seus primeiros passos.

“Sonho com esse dia em que possa andar por conta própria até minha mãe e lhe dar um grande beijo para agradecer pelo que diariamente está fazendo por mim. Eu gostaria de ir à minha cidade e andar com liberdade, ser alguém com uma vida normal e cheia de esperanças”, disse Juan Pedro.